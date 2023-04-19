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Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»

Ян Брацкий
18:58 19.04.2023
Глава государства призвал вице-премьера Хуснуллина и главу кабмина Мишустина подумать над мерами поддержки населения на новых территориях.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Владимир Путин заявил о необходимости оказания помощи жителям новых российских регионов, заработная плата в которых невысокая. В ходе заседания с членами правительства глава государства рассказал о своей поездке по новым территориям.

«Я такого количества стареньких автомобилей "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные, парк автомобилей наводит на определенные мысли», - отметил президент.

Глава государства призвал вице-премьера Марата Хуснуллина и главу правительства Михаила Мишустина подумать о мерах оказания поддержки населению.

«В один день это не сделаешь, уровень доходов связан с уровнем развития экономики. Это генеральный путь, по нему надо идти, но есть некоторые вещи, которые можно оперативно сделать», - подчеркнул Путин.

Кроме того, в ходе совещания с членами правительства президент Путин заявил, что сам отправился в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отвлекать военных от дел на местах. Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, о чем сообщалось в минувший вторник.

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