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Вандалы разгромили христианское кладбище в Баку

Ян Брацкий
18:03 19.04.2023
По словам российских дипломатов, неизвестные повредили около 100 надгробий.
Вандалы разгромили христианское кладбище в Баку
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Неизвестные разгромили христианское кладбище в азербайджанском поселке Забрат Сабунчинского района Баку. Об инциденте сообщило российское посольство. Полиция возбудила уголовное дело. По словам дипломатов, надругательству вандалов подверглись около 100 могил.

«Учитывая масштаб этой неблаговидной акции, ее трудно считать случайной хулиганской выходкой. Печально, что такое произошло в Азербайджане, проводящем политику толерантности и мультикультурализма», - говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

Местные власти уже связались с дипломатами и пообещали в кратчайшие сроки восстановить разрушенные надгробия.

В прошлом месяце похожий инцидент произошел в молдавском селе Кошница, где неизвестные вандалы разбили гранитные плиты памятника героям Великой Отечественной войны. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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