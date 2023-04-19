Государственная дума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что расходы на обучение и поддержку здоровья являются социально значимыми и работают на перспективу.

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Государственная дума РФ приняла закон, ориентированный на увеличение социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе на образование, лечение и покупку лекарств.

Авторами инициативы стали лидеры парламентских фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что расходы на обучение и поддержку здоровья являются социально значимыми и работают на перспективу, отметив, что рост налоговых вычетов позволит сэкономить средства, которые россияне смогут направить на дополнительное образование.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, будет более чем в два раза увеличена сумма, с которой граждане РФ смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка (с 50 до 110 тысяч рублей). На 30 тысяч рублей (с 120 до 150) вырастет сумма, с которой разрешается получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарственных препаратов.

Кроме того, снижаются налоги при покупке оборудования отечественного производства, что, по словам спикера Госдумы, способствует развитию технологического суверенитета страны.

Также Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий родителям участников специальной военной операции оформлять кредитные каникулы. Он предусматривает расширение кредитных каникул для всех созаемщиков, включая родителей и усыновителей. Сейчас кредитными каникулами могут воспользоваться только жена, дети и иждивенцы участника СВО.