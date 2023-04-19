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Политолог Кошкин: США хотят превратить банки Швейцарии в инструмент давления на РФ

Анна Назайкина
16:43 19.04.2023
По мнению эксперта, швейцарскую систему банков готовят к тому, чтобы она стала серьезным механизмом давления на Россию и Китай.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Robert Schmiegelt, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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США именно сейчас раскрыли счета нацистов в швейцарском банке Credit Suisse неспроста - Штаты хотят получить через этот банк еще один инструмент санкционного давления. И с его помощью оказывать давление на РФ, Китай и другие неугодные Вашингтону страны, заявил «Звезде» завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Все больше и больше поступает информации о том, что в швейцарских банках оказываются средства, которые нуждаются в проверке их чистоты получения, отметил эксперт.

«Соединенные Штаты Америки хотели бы создать инструмент санкционного давления на страны, которые подвергаются этому воздействию. Речь идет не только о России, но и о Китае», - сказал Кошкин.

По мнению политолога, швейцарскую систему банков готовят к тому, чтобы она стала серьезным механизмом давления на Москву и Пекин.

Ранее бюджетный комитет Сената США опубликовал расследование, в котором говорилось, что швейцарский Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов, в том числе осужденных в Нюрнберге.

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