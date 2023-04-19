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Актер Козловский подал в суд в ответ на обвинения в дискредитации ВС РФ

Максим Крюков
16:51 19.04.2023
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить актера на предмет дискредитации Российской армии.
Актер Козловский подал в суд в ответ на обвинения в дискредитации ВС РФ
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российский актер и режиссер Данила Козловский подал иск к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявление поступило в Пресненский суд Москвы 17 апреля, оно было зарегистрировано в тот же день.

Виталий Бородин ранее призвал Генеральную прокуратуру России организовать в отношении заслуженного артиста РФ проверку по факту возможного нарушения статьи Уголовного кодекса о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. По словам общественного деятеля, Козловский проживает в США и выступал с критикой специальной военной операции России на Украине.

Артист в свою очередь заявил, что в Штатах живет его ребенок, и он не покидал Россию на долгий период, так как регулярно играет в театре, а призывы выйти на акции протеста, из-за которых его предложили проверить по делу об экстремизме, были вырваны из контекста.

Две недели назад Тверской суд Москвы признал виновным народного артиста России, актера Дмитрия Назарова по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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