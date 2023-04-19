МО РФ: российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец

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Минобороны России сообщило об уничтожении понтонной переправы противника через реку Северский Донец. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 98 украинских артиллерийских подразделений и другие войска противника в 133 районах.

В районе Авдеевки в ДНР удалось поразить командно-наблюдательный пункт батальона 110-й мехбригады врага. А в районе Константиновки в ДНР был уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады противника.

Российская авиация уничтожила за сутки три украинских самолета. Это были два истребителя МиГ-29 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка в небе над ДНР и штурмовик Су-25 в районе Долгенького над Харьковской областью.

Средства ПВО же за сутки записали на свой счет вражеский штурмовик Су-25, который был сбит в районе Угледара на территории ДНР. Кроме этого, зенитчики перехватили четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть неприятельских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Подо-Калиновка (Херсонская область), Комсомольское (ДНР), Новоегоровка, Ильинка, Червонопоповка (ЛНР).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спеоперации враг недосчитался 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 776 беспилотников, 415 ЗРК, 8 732 танков и других боевых бронированных машин, 1 089 боевых машин РСЗО, 4 619 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 617 единиц специальной военной автотехники.

Также сообщается о о блокировании Артемовска с севера и юга подразделениями ВДВ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.