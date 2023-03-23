SHOT: блогеры Чекалины не собираются выплачивать долг в 311 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и ее супруг Артем не собираются выплачивать налоговой 311 миллионов рублей, пишет Telegram-канал SHOT.
Как утверждается, блогеры-миллионники не уверены в том, что ФНС сделала подсчеты в их отношении корректно.
Было добавлено, что в настоящий момент Лерчек и ее муж обратились к независимым экспертам, которые в настоящий момент заново все подсчитывают, что займет около двух недель.
Ранее в СК сообщили, что Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Ее супруг был обвинен в пособничестве. Позже в их отношении было возбуждено новое уголовное дело об отмывании денег, речь идет о сумме свыше 130 миллионов рублей.
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