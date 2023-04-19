В стране и мире Тактические учения с подразделениями ВВС и ПВО стартовали в Белоруссии Ян Брацкий По легенде, военнослужащим предстоит защитить гражданскую инфраструктуру от воздушной атаки вероятного противника. © Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Читайте нас на: Тактические учения с участием подразделений зенитных ракетных войск стартовали в Белоруссии. Об этом заявило республиканское Минобороны. «В соответствии с планом подготовки по предназначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение», - говорится в сообщении. После совершения марша в заданные районы военнослужащим предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию критически важных объектов инфраструктуры от воздушного нападения вероятного противника, уточнили в оборонном ведомстве. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Минск могут обсудить расширение совместной группировки войск. Он сделал это в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Шойгу поблагодарил белорусского лидера за организацию подготовки группировки войск. По его словам, для этих целей были предоставлены пять полигонов на белорусской территории - все они были оборудованы и оснащены всем необходимым. Экспертное мнение и аналитика