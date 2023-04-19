В Челябинской области пожар вспыхнул на руднике «Узельгинский» на глубине 520 метров

Как сообщается, в шахту уже спустились горноспасатели для тушения пожара.

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На руднике «Узельгинский» в Челябинской области произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как утверждается, огонь бушует на глубине 520 метров. В шахте уже работают горноспасатели, которые приступили в тушению.

В настоящее время данных о пострадавших не поступало. На руднике, где произошло ЧП, ведется добыча медно-цинковых руд.

Также в настоящий момент экстренные службы тушат пожар, который вспыхнул в самой крупной угольной шахте в России - «Распадской» в Кузбассе. Сейчас идет эвакуация горняков.