В Челябинской области пожар вспыхнул на руднике «Узельгинский» на глубине 520 метров
Как сообщается, в шахту уже спустились горноспасатели для тушения пожара.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
На руднике «Узельгинский» в Челябинской области произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как утверждается, огонь бушует на глубине 520 метров. В шахте уже работают горноспасатели, которые приступили в тушению.
В настоящее время данных о пострадавших не поступало. На руднике, где произошло ЧП, ведется добыча медно-цинковых руд.
Также в настоящий момент экстренные службы тушат пожар, который вспыхнул в самой крупной угольной шахте в России - «Распадской» в Кузбассе. Сейчас идет эвакуация горняков.