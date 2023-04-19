Спасатели эвакуируют шахту «Распадская» в Кузбассе из-за пожара на глубине

По данным региональных властей, расчеты горноспасателей прибыли к месту ЧП и уже работают, данных о пострадавших не поступало.

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Спасатели эвакуируют горняков с «Распадской» в Кемеровской области - крупнейшей угольной шахты в России. Сегодня там вспыхнул пожар. Об инциденте сообщили в МЧС РФ.

«В оперативную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре на угольном предприятии в Междуреченском ГО. На место выехали шесть отделений горноспасателей. Люди выводятся. Информация уточняется», - говорится в сообщении ведомства.

По данным паблика Mash Siberia, очаг возгорания залегает на глубине 550 метров. Что именно горит, точно не известно. Из шахты эвакуируют 183 человека. 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. Тогда погиб 51 человек - шахтеры и спасатели.