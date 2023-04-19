Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Калужской области

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа в Калужской области. Об этом сообщает МО РФ.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей российских Вооруженных сил», - говорится в сообщении.

Также главе ведомства продемонстрировали перспективные образцы средств РЭБ на оборонном предприятии в Калужской области. Министру рассказали, как выполняется гособоронзаказ, сообщили о реализации проектов по расширению производственных мощностей.

Кроме того, Шойгу доложили о росте объемов выпускаемой продукции за счет модернизации производства, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий. Речь идет о всей номенклатуре продукции, в том числе средствах космического и авиационного базирования.

На совещании с руководством предприятия Шойгу поручил обеспечить дальнейшее увеличение объема выпуска средств радиоэлектронной борьбы, хорошо зарекомендовавших себя в зоне спецоперации.

Ранее Шойгу проверил несение боевого дежурства полком РВСН в Калужской области. Минобороны опубликовало кадры его поездки. Министр поставил задачи по разработке и внедрению в программы боевой подготовки РВСН новых способов действий войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.