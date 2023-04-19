Шойгу проверил несение боевого дежурства полком РВСН в Калужской области
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН в Калужской области и проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения.
Командующий войсками Сергей Каракаев доложил главе российского оборонного ведомства о ходе перевооружения на комплексы «Ярс». Кадры поездки Шойгу публикует Министерство обороны РФ.
Министру продемонстрировали возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения РВСН в Калужской области.
Шойгу осмотрел инфраструктуру, где имеются достойные условия для организации боевого дежурства и размещения военнослужащих. Также глава Минобороны поставил задачи по разработке и внедрению в программы боевой подготовки РВСН новых способов действий войск.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.