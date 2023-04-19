РЛС «Ниобий» засекла «вражеский самолет» в рамках внезапной проверки ТОФ

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Среди десятков маленьких точек на экране опытный взгляд оператора сразу выделяет одну. Радиолокационная станция может обнаружить не только вертолеты или самолеты, но и баллистические ракеты. Дальность обнаружения - сотни километров в любую сторону, а еще до 80 километров в высоту.

Комплекс «Ниобий» поступил на вооружение в начале этого года и значительно улучшил защиту дальневосточных рубежей России. По замыслу тренировок, которые проводятся в рамках внезапной проверки ТОФ, неизвестный самолет стремительно приближается к нашей территории, но скрыться от радаров уже не получится. Воздушный объект не отвечает на запросы и постоянно меняет высоту полета.

Дежурный экипаж МиГ-31 готовится к взлету, чтобы перехватить воздушного нарушителя. У летчиков есть несколько минут, чтобы подняться в воздух. Они занимают места в кабине и начинают запускать двигатель. Перехватчик выруливает на взлетно-посадочную полосу. На его вооружении стоят ракеты класса «воздух-воздух».

Координаты цели экипажу в режиме реального времени передают специалисты радиотехнических войск. Они сопровождают объект, ни на секунду не выпуская его из вида. МиГ-31 и сам способен найти нарушителя на большом удалении. Скрыться не получится как на малой высоте, так и в стратосфере.

На обратном пути экипаж отработал прикрытие морской группировки Тихоокеанского флота, которая сейчас проходит проверку боевой готовности в акватории Японского моря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.