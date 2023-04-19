В Нижегородской области загорелся склад с пластиком

К ликвидации огня привлекли более 80 человек и 27 единиц техники.

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Сегодня днем в городе Дзержинск в Нижегородской области загорелся склад на территории предприятия по производству пластмасс на площади 4 000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Сейчас к тушению пожара привлечено более 80 человек и 27 единиц техники.

Также в готовность приведены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Отмечается, что работы по тушению осложнены тем, что в здании находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Напомним, на прошлой неделе утром в подмосковных Химках загорелось здание торгового комплекса, в котором находится фермерский рынок. Огонь охватил помещение площадью до 5 000 «квадратов».

Из-за пожара даже пришлось изменить схему движения транспорта в городе.