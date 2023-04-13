В стране и мире В Химках под Москвой загорелся фермерский рынок Ирина Елагина Из-за горящего фермерского рынка перекрыли Новокуркинское шоссе в обоих направлениях. © Фото: 50.mchs.gov.ru Читайте нас на: Крупный пожар произошел в подмосковных Химках рано утром 13 апреля. Подробности происшествия сообщил департамент транспорта Москвы. По информации мэрии, пожар охватил здание торгового комплекса, в котором располагается фермерский рынок на Молодежном проезде. Из-за возгорания пришлось изменить схему движения транспорта в Химках. «Полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения», - предупредила пресс-служба дептранса в Telegram-канале. По предварительным данным, огонь охватил помещение площадью до 5000 «квадратов». К тушению привлечены несколько подразделений МЧС на пяти машинах службы пожаротушения. Экспертное мнение и аналитика