Командующий РВСН Каракаев доложил Шойгу о ходе перевооружения на «Ярсы» в Калужской области

Генерал-полковник Сергей Каракаев также доложил министру о создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для боевого дежурства и комфортного размещения.

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил части РВСН, дислоцированные в Калужской области. Об этом сообщает МО РФ.

«Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны РФ о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих», - говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что Козельская ракетная дивизия - первое соединение РВСН, которое уже получило ракетные комплексы «Ярс» стационарного шахтного базирования.

Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой. При этом ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки, а также работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения. Подчеркивается, что она способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов.

Кроме этого Сергей Шойгу проверил состояние инфраструктуры и заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности и боевом составе ракетного соединения. Министр обороны поставил задачи организовать разработку и внедрение в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.