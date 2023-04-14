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Политолог Шатилов рассказал, чем обусловлены готовящиеся против Орбана санкции США

Игнат Далакян
14:50 14.04.2023
Эксперт, в частности, отметил саму личность Орбана, который, согласно мнению политолога, является человеком «весьма строптивым».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallookpress
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Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в беседе со «Звездой» рассказал, чем обусловлены готовящиеся против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников санкции США.

«То, что сейчас США готовят удар по Орбану, и по его администрации, и по его соратникам - это событие из ряда вон выходящее. Обусловлено тем, что Вашингтону и всей администрации Байдена крайне не нравится самостоятельный и во многом даже суверенный курс у Орбана, который с одной стороны придерживается консервативных установок и фактически не допускает на свою территорию адептов неолиберализма и старается ограничить пропаганду неолиберальных ценностей на территории Венгрии. Соответственно, идейно и мировоззренчески он считается чуждым», - рассказал Шатилов.

Также эксперт отметил, что венгерский премьер является человеком «весьма строптивым», который не готов принимать американский внешний политический курс и выбирает путь выборочного сотрудничества с Западом.

Ранее издание The Guardian писало, что Конгресс США разрабатывает санкции против связанных с правительством Виктора Орбана политиков. Согласно британской газете, под ограничения могут попасть бывшие чиновники и сторонники венгерского правительства, а также те, кто связан с партией ФИДЕС.

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