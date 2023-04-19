В телефоне готовившего диверсию в Керчи украинца нашли видео энергообъекта

Кроме того, по месту проживания задержанного найдено самодельное взрывчатое вещество.

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В телефоне задержанного в Керчи украинца сотрудники ФСБ нашли видео объекта энергосистемы, на котором, предположительно, и планировалось совершить диверсию.

У него дома силовики нашли взрывчатку, а также средства связи, в которых остались переписки с украинскими спецслужбами - они координировали действия готовившего диверсию.

Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовление к диверсии и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина был заключен под стражу.

По данным статьям ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное заключение.