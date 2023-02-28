Граната под заминированным в Москве грузовиком оказалась ненастоящей

Следственные группы выяснили, что это граната для игры в страйкбол. При «разрыве» из нее вылетают маленькие шарики.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Тревога о заминированном грузовике на Юго-Востоке Москве оказалась ложной, поскольку замеченная прохожими граната используется для игры в страйкбол.

Напомним, сегодня вечером стало известно о подозрительном грузовике около складского помещения под номером 17 на улице Ферганская в Москве. Бдительные прохожие заметили предмет, похожий на ручную гранату «Ф-1». На место сразу прибыли спасатели, сотрудники полиции вместе с кинологами и саперами. Район оцепили.

По итогам проверки было выявлено, что взрывное устройство ненастоящее - это граната для игры в страйкбол. «Разрываясь», она разбрасывает вокруг себя шарики.

Ранее территорию Курского вокзала оцепили из-за мужчины со взрывчаткой. Он привез с собой боеприпасы из зоны СВО.