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Граната под заминированным в Москве грузовиком оказалась ненастоящей

Алексей Кошкин
Вероника Волосунова
21:31 28.02.2023
Следственные группы выяснили, что это граната для игры в страйкбол. При «разрыве» из нее вылетают маленькие шарики.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Тревога о заминированном грузовике на Юго-Востоке Москве оказалась ложной, поскольку замеченная прохожими граната используется для игры в страйкбол.

Напомним, сегодня вечером стало известно о подозрительном грузовике около складского помещения под номером 17 на улице Ферганская в Москве. Бдительные прохожие заметили предмет, похожий на ручную гранату «Ф-1». На место сразу прибыли спасатели,  сотрудники полиции вместе с кинологами и саперами. Район оцепили.

По итогам проверки было выявлено, что взрывное устройство ненастоящее - это граната для игры в страйкбол. «Разрываясь», она разбрасывает вокруг себя шарики.

Ранее территорию Курского вокзала оцепили из-за мужчины со взрывчаткой. Он привез с собой боеприпасы из зоны СВО.

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