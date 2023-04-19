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FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

Сергей Лебедев
10:19 19.04.2023
Вопрос о ПВО намерены поднять в ходе заседания контактной группы, которое должно пройти в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет
© Фото: Sergiy Anishchenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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На заседании контактной группы по Украине, которое должно пройти в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Киев намерен запросить у Запада срочные поставки зенитных ракет. Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации отмечается, что Украина испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны. В последнее время Киевом все чаще поднимается тема ПВО малой дальности.

Напомним, накануне стало известно, что Германия передала Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Также доставили и боеприпасы к ним.

Помимо ЗРК, Киев получил 18 танков Leopard 2A6, 124 машины пограничной охраны, 76 грузовиков Zetros и 40 боевых машин пехоты Marder.

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