Вloomberg: в G7 обсуждаются санкции против компаний КНР и Ирана за сотрудничество с РФ

По данным источника Вloomberg, страны «Большой семерки» обсуждают введение санкций против компаний из КНР, КНДР и Ирана, которые якобы поставляют в РФ военные технологии.

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В G7 обсуждают введение санкций против предприятий Китая, Северной Кореи и Ирана за поставки в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Вloomberg.

«Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели», - гласит публикация.

Напомним, что ранее ЕС анонсировал десятый пакет санкций против России, который планируется ввести 24 февраля. Согласно данным Bloomberg, в этот же день члены «Большой семерки» намерены установить ограничения и для КНР, КНДР и Ирана. При этом рестрикции, вводимые разными участниками G7 против этих стран, могут различаться между собой.