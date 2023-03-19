ЦБ Швейцарии сообщил о поглощении Credit Suisse банком UBS

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Банк Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком Швейцарии UBS. Об этом сообщил Национальный банк Швейцарии (НБШ). В НБШ также отметили, что будет предоставлена помощь для поддержки поглощения.

В заявлении Национального банка Швейцарии говорится, что поглощение стало возможным при поддержке швейцарского правительства, а также Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и НБШ.

Сообщается, что Центробанк Швейцарии планирует предоставить 100 миллиардов швейцарских франков ликвидности UBS.

Ранее в Соединенных Штатах обанкротился один из крупнейших банков страны Silicon Valley Bank. Это произошло всего за два дня.