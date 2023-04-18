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Под прицелом врага: корреспондент «Звезды» показал передний рубеж российских войск под Северском

Владислав Кустов
00:18 18.04.2023
Российские войска продвигаются к Северску, который является важной частью логистической цепи украинских боевиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе подразделений ВДВ, авиации и артиллерии Южной группировки войск. На Донецком направлении за сутки уничтожены более 270 украинских боевиков и наемников. Есть продвижения в окрестностях Северска - важного пункта, через который идет снабжение националистов.

«Этот город, в нем вряд ли можно оборудовать хорошие позиции. Но он является частью логистической цепи. Снабжение идет через него. Снабжение украинской группировки. Давление на Северск сокращает их возможности», - объясняет командир отдельного пулеметного взвода 2-го луганского армейского корпуса ВС РФ с позывным Харьков.

Путь на позиции под Северск - сейчас один из самых опасных и сложных с учетом погоды последних дней, так как дороги размыты. Ходить приходится очень много, на машине здесь уже не проедешь.

Как только съемочная группа «Звезды» укрылась в блиндаже, заработал миномет противника. В ответ - огонь нашей артиллерии. Чтобы подавить вражеских корректировщиков, подключается автоматический гранатомет.

Двести семьдесят боевиков. Столько киевский режим потерял за минувшие сутки только на Донецком направлении.

«Штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах», - рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Когда бой на позициях под Северском стихает, становится ясно, как нашей съемочной группе повезло - проскочили под носом неприятеля.

«Вон лесополоса, ее видно отсюда хорошо, она полностью вся просматривается. У нас ребята есть, которые наблюдают за этим всем. И вот там в начале лесополосы есть выступ. Там хорошо укрепленный дот стоит пулеметчика, и там же их глаза. Они за нами наблюдают, в принципе, они видят нас и мы их видим. Сейчас нас тоже могут видеть спокойно. Но работать они не будут, потому что понимают, что если начнут работать, наши тоже станут их давить», - рассказывает военнослужащий 2-го луганского армейского корпуса ВС РФ под позывным Филя.

Съемочная группа в блиндаже, чтобы увидеть обстановку ночью. Боец с позывным Мирон определяет место, шутит.

«У меня все в семье шахтеры. Работал в шахте, а там условия в некоторых местах те же самые. Военная жизнь. Деды, прадеды, когда обороняли родную землю, тоже, как это сейчас говорится, не "лакшери" жили. А в таких же условиях», - говорит он.

Вопреки расхожему представлению, работа на передке ночью такая: ребята наблюдают за противником, докладывают на посты. С наступлением темноты становится тише, но бойцы объясняют - ночью противник со своих огневых точек не работает, так как всполохи огня его выдадут. Неприятель пытается подползать к нашим позициям, чтобы разведать оборону боем.

«Бывает такое, что ночи лунные, светло. Ну, как белые ночи в Питере. А бывает такое, что темень непроглядная, сидишь, стараешься в укрытии, слушаешь любой шорох, треск», - делится Мирон.

До самого Северска от российских позиций больше нет других населенных пунктов. Но расстояние - огромное. Двигаться приходится от лесополосы к лесополосе. Данную позицию бойцы 123-й бригады 2-го армейского корпуса заняли совсем недавно.

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