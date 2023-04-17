В МО РФ заявили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска
Минобороны России сообщило об овладении двумя кварталами Артемовска за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах», - заявил Конашенков.
Авиация совершила 22 вылета в данный район. Артиллерия «Южной» группировки войск выполнила 54 огневые задачи. Поражены подразделения украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка. Представитель российского оборонного ведомства озвучил общие потери неприятеля на данном направлении. За сутки они превысили 270 человек. Помимо живой силы, уничтожено несколько единиц техники: украинский танк, БМП, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение неприятелю в районе Угледара, а также населенных пунктов Великая Новоселка, Загорное, Малая Токмачка и Каменское. В районе Новомихайловки пресечена деятельность украинской разведгруппы. Суточные потери украинской стороны на данных направлениях составили до 60 человек. Уничтожены два украинских пикапа и буксируемая гаубица «Мста-Б». В районах Новоданиловки и Новоандреевки уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой украинской мехбригады.
На Херсонском направлении потери украинских боевиков в личном составе превысили 55 человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая американскую гаубицу М777 и советские самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».
На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового. В районах Синьковки, Кисловки и Стельмаховки пресечены действия трех украинских разведгрупп. Суточные потери противника на данном направлении составили до 35 человек,уничтожена самоходная гаубица «Акация». В районе Купьевахи уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка и Червоная Диброва. Уничтожено более 70 украинских боевиков, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.