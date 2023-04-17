В МО РФ заявили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска

Поддержку штурмовым отрядам оказывали ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Южной» группировки войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об овладении двумя кварталами Артемовска за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах», - заявил Конашенков.

Авиация совершила 22 вылета в данный район. Артиллерия «Южной» группировки войск выполнила 54 огневые задачи. Поражены подразделения украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка. Представитель российского оборонного ведомства озвучил общие потери неприятеля на данном направлении. За сутки они превысили 270 человек. Помимо живой силы, уничтожено несколько единиц техники: украинский танк, БМП, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение неприятелю в районе Угледара, а также населенных пунктов Великая Новоселка, Загорное, Малая Токмачка и Каменское. В районе Новомихайловки пресечена деятельность украинской разведгруппы. Суточные потери украинской стороны на данных направлениях составили до 60 человек. Уничтожены два украинских пикапа и буксируемая гаубица «Мста-Б». В районах Новоданиловки и Новоандреевки уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой украинской мехбригады.

На Херсонском направлении потери украинских боевиков в личном составе превысили 55 человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая американскую гаубицу М777 и советские самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового. В районах Синьковки, Кисловки и Стельмаховки пресечены действия трех украинских разведгрупп. Суточные потери противника на данном направлении составили до 35 человек,уничтожена самоходная гаубица «Акация». В районе Купьевахи уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка и Червоная Диброва. Уничтожено более 70 украинских боевиков, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.