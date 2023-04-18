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Артиллеристы группировки «Юг» ударили по боевикам из «Ураганов» и «Градов» в районе Северска

Дмитрий Трунов
05:32 18.04.2023
В районе Белогоровки авиация разбомбила пункты временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады противника.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Tsitsagi Nikitanews.ru, GlobalLookPress
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Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Северска. Задачу выполнили артиллеристы 2-го армейского корпуса Южного военного округа, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Авиация ЮВО поразила пункты временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. От удара противник понес потери в живой силе и военной технике.

Крупнокалиберная артиллерия «Южной» группировки войск отработала по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские бойцы, несмотря на численное превосходство противника, продвигаются вперед на Угледарском направлении.

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