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Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Северска. Задачу выполнили артиллеристы 2-го армейского корпуса Южного военного округа, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Авиация ЮВО поразила пункты временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. От удара противник понес потери в живой силе и военной технике.

Крупнокалиберная артиллерия «Южной» группировки войск отработала по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские бойцы, несмотря на численное превосходство противника, продвигаются вперед на Угледарском направлении.