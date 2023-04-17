«Новобранец» Т-80БВМ уничтожил три опорных пункта националистов на Угледарском направлении

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские бойцы, несмотря на численное превосходство противника, продвигаются вперед на востоке Угледара. Танкисты выбивают с позиций укрывшихся в лесу на окраинах города украинских националистов и прикрывают мотострелков.

Наши штурмовики основательно закрепились в районе северных и восточных дач. С этих двух флангов они ведут свое наступление, отодвигая противника вглубь города.

Вместе с экипажем Т-80БВМ съемочная группа «Звезды» выдвигается на огневую позицию. Этот танк - новобранец. Угледарское направление - первое, на котором он выполняет боевые задачи, но экипаж уже опытный. Танкисты уже прошли Киевскую и Харьковскую область, на их счету больше 10 подбитых вражеских танков.

Во многом благодаря этому танковому экипажу, мотострелки смогли занять более выгодные позиции. Во время своего последнего боевого выхода Т-80БВМ поразил вражеский опорный пункт, откуда националисты корректировали огонь артиллерии.

«Мы, дождавшись ночи, выехали на позиции. Двумя выездами отработали и уничтожили вышку», - рассказывает оператор-наводчик танка Т-80БВМ под позывным «Гром».

Работают танкисты в основном ночью. Во-первых, так проще оставаться незамеченными, во-вторых - Т-80БВМ оснащен современной системой «Сосна-У», которая может распознать цель в кромешной темноте.

«Ночью можно работать в лесополосах. Противника видно и технику, которая излучает тепло. Работаем кумулятивными снарядами. Осколочно-фугасными. Сейчас управляемыми ракетами. Дальность - до пяти километров», - объясняет «Гром».

Основная цель - укрепления националистов, которые находятся в так называемых «углесборочных» станциях, откуда противнику видно все как на ладони.

«В таких зданиях у противника находятся опорные пункты и также корректировщики их артиллерии. Работа идет по возникшим и внезапно возникшим целям. Это боевая техника противника. Бронетехника и живая сила», - говорит командир танка Т-80БВМ с позывным «Филин».

Т-80 БВМ на этом направлении чуть больше месяца, но на его счету уже три уничтоженных опорных пункта и несколько подбитых вражеских БМП. Наши бойцы говорят, что для националистов этот танк уже стал настоящей головной болью.

Ранее «Звезда» показала, как российские разведчики устроили противнику под Угледаром «огневую засаду».