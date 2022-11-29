В Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО

В них принимают участие около тысячи человек из более сорока стран Североатлантического блока и партнеров альянса.

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В Таллине стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition. В них принимают участие около тысячи человек из более сорока стран Североатлантического блока и партнеров альянса. Помимо военных специалистов, в маневрах участвуют представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений, а также отдельных национальных структур киберзащиты.

«В учениях Cyber Coalition, которые продлятся до 2 декабря, примут участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса. В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО. Руководство учениями ведется из таллинского учебного центра по кибербезопасности CR14 при министерстве обороны», - говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Эстонии.

Глава Минобороны страны Ханно Певкур заявил, что в отношении Украины проводятся кибероперации, которые начались еще до 24 февраля, а кибератаки против стран-участниц альянса являются ежедневными.

«Поэтому необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния», - отметил министр.

Ранее ВМС Финляндии и силы быстрого реагирования НАТО провели военно-морские учения в Балтийском море. Целью учений названо улучшение оперативной совместной деятельности кораблей Североатлантического альянса и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне.