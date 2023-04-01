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В районе населенного пункта Марьинка российские штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два украинских опорных пункта при поддержке танков и бронетранспортеров. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг», потери противника в живой силе составили до 15 человек.

«На Авдеевском направлении расчетами батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен еще один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до десяти военнослужащих ВСУ. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневой позиции уничтожено артиллерийское орудие Д-20 ВСУ», - сказал Бигма.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Херсонской области уничтожен склад топлива украинских боевиков. Вместе с тем российские зенитчики за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также три украинских беспилотника.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.