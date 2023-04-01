Армия Армия Армия

МО РФ: российские бойцы уничтожили два украинских опорных пункта в районе Марьинки

09:05 01.04.2023
Российские бойцы на Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт противника при помощи гаубиц «Мста-Б».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

В районе населенного пункта Марьинка российские штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два украинских опорных пункта при поддержке танков и бронетранспортеров. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг», потери противника в живой силе составили до 15 человек.

«На Авдеевском направлении расчетами батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен еще один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до десяти военнослужащих ВСУ. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневой позиции уничтожено артиллерийское орудие Д-20 ВСУ», - сказал Бигма.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Херсонской области уничтожен склад топлива украинских боевиков. Вместе с тем российские зенитчики за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также три украинских беспилотника. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:26 В стране и мире
Пентагон объяснил, почему США не могут передать Киеву ракеты большой дальности
05:01 В стране и мире
Видео
Бойцы ВС РФ провели занятие по обеспечению безопасности с юнармейцами в ДНР
04:20 В стране и мире
Вильфанд рассказал, когда лучше менять зимнюю на летнюю резину
02:12 В стране и мире
Захарова ответила на обвинения Белого дома в отсутствии безопасности в РФ для американских журналистов
01:09 В стране и мире
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,3%
Популярное
Супруга Костомарова сообщила, что перевод мужа в зарубежные клиники не обсуждается
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.