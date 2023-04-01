В Mysl Polska назвали трагедией для Польши мысли о войне с Россией

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Польское правительство играет с огнем, активно муссируя тему возможной войны с Россией. Колумнист Евгений Зинкевич проанализировал опасные тенденции в польском обществе в журнале Myśl Polska.

Эксперт считает, что «современная политическая пропаганда в Польше» использует приемы и методы эпохи между Первой и Второй мировой войнами, когда полякам с помощью милитаристской пропаганды внушали мысль о способности дать отпор Германии.

Зинкевич увидел опасные параллели в братаниях польских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал совместные заявления и поступки политиков двух стран «вульгарной непосредственностью» и «бесцеремонностью» в отношении ядерной России.

Апогеем стало, по словам эксперта, публичное заявление посла Польши в Париже о готовности Варшавы вступить в войну с Россией.

«Это уже не смешно, это трагично. Таким образом, нас как общество готовят к грядущей войне», - отметил обозреватель.

Зинкевич сравнил польское общество, которое правительство толкает к войне, с лягушкой, которую хотят медленно сварить вживую, постепенно повышая температуру воды, чтобы лягушка не успела осознать приближение смерти. Так и поляков, по мнению эксперта, ждет печальный конец, а тем временем политическая элита «с семьями улетит в теплые страны, к теткам в Израиль».

Ранее сообщалось о массовой драке с участием большой группы польской молодежи и двух украинцев в парке Лодзи, иностранцев повалили на землю и жестоко избили. Прокуратура исключает, что конфликт произошел на национальной почве.