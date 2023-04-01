Поляки избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой

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Двое украинских мужчин пострадали в драке с дюжиной молодых поляков, с которыми они вместе распивали спиртные напитки в Лодзи. Об инциденте рассказало польское издание Wprost со ссылкой на местную прокуратуру.



По данным СМИ, конфликт с участием поляков и украинцев произошел ночью 26 марта около парка в Лодзи. Два брата-украинца 38-ми и 26-ти лет присоединись к большой компании польской пьяной молодежи, после совместного распития алкогольных напитков произошла драка. Украинцев повалили на землю и жестоко избили. У одного из братьев сломаны челюсть и ребра.

По одной из версий, украинцы подверглись нападению «из-за своего происхождения», хотя оба брата давно живут в Польше и свободно говорят по-польски, поляки им кричали, «мы вас ненавидим, вы с Украины, идите домой».

«Весь "разговор" и попытка уладить конфликт с нашей стороны длились всего несколько секунд. Первые удары пришлись очень быстро. А когда нас повалили на землю, у нас не было шансов», – рассказал один из избитых братьев.

Прокуратура Лодзи отрицает, что конфликт произошел на национальной почве, так как потерпевшие «точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение и какие слова им говорили».

Прокурор Лодзи Кшиштоф Копания заявил изданию, что допрос участников конфликта «не дает оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни».

Ранее сообщалось, что министр спорта Польши Камиль Бортничук пригрозил бойкотом Олимпийских игр, если в них примут участие атлеты из РФ даже под нейтральным флагом.



