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Белый дом назвал критичными для Украины следующие недели и месяцы

Анна Касаткина
23:23 18.04.2023
Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, заверил представитель Белого дома Джон Кирби.
Белый дом назвал критичными для Украины следующие недели и месяцы
© Фото: Louie Palu, ZUMAPRESS.com, GloballookPress
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Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины, США в связи с этим хотят обеспечить Киев всеми необходимыми вооружениями. Об этом в интервью CNN заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины», - сказал он.

По словам Кирби, Вашингтон хочет быть уверен в том, что обеспечивает украинские власти теми возможностями, которые им необходимы. Он также добавил, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву.

В начале апреля США анонсировали новый пакет военной помощь Украине на $2,6 миллиона. Он включает в себя боеприпасы, вооружения и военную технику.

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