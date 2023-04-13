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«Звезда» убедилась в надежности изготавливаемых в Туле штурмовых бронежилетов «Оберег»

Константин Исаев
11:55 13.04.2023
Съемочная группа нашего телеканала присутствовала при контрольном отстреле пулями винтовочного калибра. Броня проверку выдержала.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Съемочная группа «Звезды» побывала на заводе «Октава» (в составе «РТ-Капитала» входит в госкорпорацию «Ростех») в Туле. На предприятии запущено производство штурмовых бронежилетов «Оберег». Корреспондент присутствовал при контрольном отстреле, который подтверждает прочность брони. 

Эти штурмовые бронежилеты защищают от осколков и пуль, не сковывая движений. При этом первая партия уже прошла проверку реальным делом в зоне спецоперации. 

Сообщается, что мощности в Туле позволяют выпускать до 2 000 таких бронежилетов в квартал с увеличением объемов в последующем. 

Бронежилет изготавливается из арамидной ткани. Нагрудная часть имеет керамическую плиту класса Бр5, а спину защищает плита с баллистическим пакетом этого же класса.

Также все секции, включая боковые, имеют противорикошетные и противоосколочные слои - они помещены во влагозащитные чехлы. По умолчанию боковые секции имеют класс защиты Бр1, но по желанию могут заменяться на Бр3.  

Ранее «Звезда» сообщала, что в Уссурийске создали сверхпрочную защитную экипировку для участников спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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