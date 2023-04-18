В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры

Кроме того, приставы наложили арест на семь квартир, расположенных в финской столице.

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Финское Управление по взысканию долгов арестовало землю и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет издание Helsingin sanomat.

«Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее - Союзу Советских Социалистических Республик», - говорится в публикации.

Решение об аресте приставы приняли из-за санкционной политики Евросоюза, уточняет издание. Общая площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Кроме Центра науки и культуры под арестом оказались семь квартир в финской столице. На время действия ареста Россия не может передавать, уничтожать или закладывать данное имущество.

В минувшие выходные ряд финских СМИ затронули тему актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Вопрос об этом стал актуальным в свете вступления Финляндии в НАТО, решили журналисты. Бывший командующий силами обороны Ярмо Линдберг призвал провести открытую дискуссию на эту тему.