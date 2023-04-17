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В Нью-Йорке обнаружили «секретный» участок полиции Китая

Максим Крюков
21:04 17.04.2023
По словам представителя Минюста США, сотрудники «секретного» отделения полиции оформляли официальные китайские документы, а также занимались преследованием диссидентов.
В Нью-Йорке обнаружили «секретный» участок полиции Китая
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, GlobalLookPress
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Власти Соединенных Штатов Америки обнаружили «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке. Об этом заявили в Министерстве юстиции США, отметив, что два сотрудника отделения были арестованы.

Представитель американского ведомства обвинил их в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг», а также в преследовании диссидентов.

«Подозреваемые сообща работали над созданием полицейского участка в Чайнатауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства

Он также сообщил, что участок начал свою деятельность в феврале прошлого года, а его сотрудники были жителями Нью-Йорка.

«КНР через свой репрессивный аппарат безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для контроля и запугивания диссидентов и тех, кто критикует ее правительство», - сказал помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен.

Представитель Минюста также призвал китайцев, которые проживают в Нью-Йорке, без каких-либо опасений обращаться в правоохранительные органы США.

«Нам не нужны секретные полицейские участки в нашем великом городе, мы не хотим их», - резюмировал он.

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Китай игнорирует запросы Соединенных Штатов Америки на проведение контактов по военной линии. По его словам, Пекину не хватает политической воли для общения с Вашингтоном.

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