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Добровольцы отряда «Барс-12» показали оборонительные рубежи в районе Белогоровки

Валентин Гвоздев
21:41 18.04.2023
Свои позиции добровольцы максимально укрепляют, чтобы националисты не смогли их прорвать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцы отряда «Барс-12» удерживают важнейшую высоту в районе Белогоровки, что в Луганской народной республике. Они регулярно проводят разведку, держат оборону и наносят удары по позициям украинских националистов, которые пока занимают сам поселок. Однако все транспортные пути уже под контролем наших военных. Характерный звон после выстрела не спутать ни с чем, так по позициям боевиков киевского режима, на Северском направлении работают минометы добровольческого батальона.

© ТРК «Звезда»

После пристрелочного выстрела, расчет ждет корректировки. Дело в том, что минометы очень метеочувствительны, сильный ветер серьезно осложняет его работу. Вся трудность наведения в такую погоду в том, что скорость ветра отличается на разных высотах, скорректировать огонь в этих условиях - настоящее искусство.

«Приходят новые люди, смотрим что у них получается лучше: считать, крутить, носить. Обучаем. Миномет работает из-за укрытия, остается невидимым для противника, легко переносится. То есть мы вчетвером можем его сами перетащить. Дальность стрельбы невелика, до семи километров, но большой радиус поражения», - рассказал командир минометной батареи батальона «Барс-12» с позывным «Черкес».

Страшнее снаряда мину делает большой калибр, в сочетании с навесной траекторией полета. Разлет осколков при детонации в воздухе, увеличивается кратно по сравнению с наземным взрывом. Это делает минометы наиболее опасными для живой силы противника. Бойцы батальона основательно окопались в районе Белогоровки, где националисты продолжают наращивать численность группировки.

«Охрана этой высоты, наблюдение. Блокируем проходы, им здесь не пройти. Максимально закапываемся – живее будешь», - напомнил командир батальона «Барс-12» с позывным «Снег».

К высотам батальон пробивался с боями. Напор и умение, которые демонстрируют в бою его бойцы, вынудили противника бросать свои позиции. Вместе со стратегически важной высотой, в качестве трофеев было захвачено большое количество готовых к применению снарядов и боеприпасов. Отлично укрепленная в фортификационном смысле высота – серьезное препятствие для любых наступательных действий противника. Низина, через которую нужно к ней выходить, простреливается прямой наводкой на несколько километров. Дать отпор здесь всегда готовы.

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