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Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО

Валентин Гвоздев
14:05 28.10.2022
Состав БАРС пестрый - в него входят самые разные люди. Младшему добровольцу всего 19 лет, а старшему - 63 года. Всех их объединяет желание уничтожать украинских националистов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев добрался на передовой и миновал минные заграждения, чтобы увидеть, как живут бойцы Боевого Армейского Резерва Страны (БАРС) в зоне спецоперации.

«Линия обороны окружена минными полями. Плотность минирования настолько высока, что без проводника добраться до позиций невозможно. Здесь множество тропинок, но только те, кто минировал подходы, знают, какие из них безопасны», - прокомментировал корреспондент.

Съемочной группе повезло с погодой - низкая облачность и туман прикрыли от вражеских беспилотников.

Состав БАРС пестрый - в него входят самые разные люди. Младшему добровольцу всего 19 лет, а старшему - 63 года. Всех их объединяет желание уничтожать украинских националистов. 

Бойцы не используют оставленные украинцами линии укреплений, а создают свои - те, в случае чего, противнику было бы проще штурмовать. Пока что бои на этом участке носят позиционный характер. Артиллерия делает основную работу, а пехота старается закрепиться как можно сильнее и держит свой участок.  

Бойцы развлекают себя игрой на гитаре и исполнением песен собственного сочинения. Они тут не одни - так, например, ребятам помогают летчики дальней авиации, которые подарили военнослужащим БАРС аптечки. Учитывая, что медицина в зоне боевых действий - это, в общем, расходник, презент более чем необходимый. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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