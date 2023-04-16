Украинские боевики выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Боевики сегодня обстреляли и Куйбышевский район города.

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Украинские боевики подвергли атаке Петровский район Донецка. Об этом проинформировало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ведомстве добавили, что боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.00 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщило ведомство у себя в Telegram.

В пасхальную ночь украинские боевики обстреливали центр Донецка. В результате этого погибла местная жительница, три человека получили ранения. Куйбышевский район был атакован тремя снарядами. По Ворошиловскому району города националисты выпустили 20 ракет. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора. Прихожане поспешно эвакуировались.