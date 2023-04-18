В России появились первые заболевшие разновидностью COVID-19 «Арктур»

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В России выявлены первые случаи заболевания подвариантом коронавируса XBB 1.16 «Арктур», который ранее обнаружили в Индии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Вызываемое им заболевание очень заразное, но протекает в более легкой форме, уточнили в ведомстве.

«В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии. По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в 2023 году. Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Кроме того, он отметил важность недопущения повторения «циклов паники халатности» и призвал извлечь уроки из минувшей пандемии.