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В ВОЗ заявили о возможности завершения пандемии COVID-19 в 2023 году

Марина Крижановская
04:39 14.03.2023
Глава всемирной организации призвал извлечь из этой пандемии уроки, чтобы не допустить ее повторения .
В ВОЗ заявили о возможности завершения пандемии COVID-19 в 2023 году
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Захлестнувшая мир в марте 2020 года пандемия коронавируса может окончиться уже в текущем 2023 году. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения. Из штаб-квартиры в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Пресс-конференция организации транслировалась на официальном сайте.

«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия»,- заявил он.

Помимо этого, Гебрейесус отметил важность недопущения повторения «циклов паники халатности» и извлечь уроки из этой пандемии. Он добавил, что «ВОЗ не отказалась от планов по определению происхождения COVID-19 в противовес недавним сообщениям СМИ и комментариям некоторых политиков».

Ранее президент США Джо Байден не стал торопиться с раскрытием правды о происхождении COVID-19. Американские спецслужбы прежде пришли к выводу, что коронавирус мог появиться из-за лабораторной утечки или после заражения человека от животного.

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