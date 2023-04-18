Сборную России по баскетболу не допустили до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024

Сборную России на предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года заменит команда Болгарии.

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Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России на олимпийских предквалификационных турнирах FIBA 2023 года», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта 2023 года.

Российскую сборную заменит команда Болгарии, которая идет следующей в мировом рейтинге. Предквалификационные турниры пройдут с 12 по 20 августа этого года. В них примут участие 40 команд из четырех частей света (Азия, Америка, Африка, Европа). В результате соревнований определятся пять коллективов, которые сыграют на квалификационных турнирах.

Ранее Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК. При этом в союзе отметили, что условием возвращения спортсменов к соревнованиям является их политический нейтралитет.