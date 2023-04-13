Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям

Разрешение касается как независимых триатлетов, так и официальных представителей России и Белоруссии.

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Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

«Решение принято для того, чтобы создать условия как для независимых спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, так и для официальных представителей этих стран. Наша организация работает с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта, чтобы разработать процессы независимой проверки, необходимой для участия любого спортсмена или официального лица из этих двух стран в мероприятии», - говорится в сообщении на сайте организации.

При этом в союзе отметили, что условием возвращения спортсменов к соревнованиям является их политический нейтралитет.

Ранее сборная Великобритании по боксу отказалась от участия в чемпионате мира IBA среди мужчин в Узбекистане. Бойкот связан с решением организации допустить к участию боксеров из России и Белоруссии и разрешить им выступать под национальными флагами.