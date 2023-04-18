В «Газпроме» объяснили прохождение Европой отопительного сезона теплой погодой

По состоянию на 6 апреля уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа упал до 55% и составил 55,4 млрд кубометров.

© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, GlobalLookPress

Европейцам удалось пройти минувший отопительный сезон благодаря теплой погоде. Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома».

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», - говорится в Telegram-канале компании.

В «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщили, что на 6 апреля уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа упал до 55% и составил 55,4 млрд кубометров. Сравнивая объемы активного газа в ПХГ Европы на аналогичную дату 2020 года, специалисты «Газпрома» отметили, что Европе уже нужно восполнить запасы на 1,4 млрд кубометров для максимального уровня закачки. Сделать это в нынешних реалиях отказа от импорта российского топлива будет непросто, заверили в компании.

Ранее стало известно, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование «Северного потока». Работу трубопровода остановили в сентябре после диверсии. Страховой полис покрывает ущерб для инфраструктуры. Благодаря страховке также будет упрощен процесс ремонтных работ.