Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов

Зачем противнику нужны презервативы на передовой, остается только догадываться. Возможно, даже не стоит пытаться это делать - одно предположение тут ужаснее другого.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев работает в зоне специальной военной операции. Он увидел брошенные позиции украинских боевиков на одной из высот, откуда их выбили наши бойцы.

Оказалось, что помимо военного имущества неприятель оставил в окопах... коробку с презервативами. На ней написано, что это гуманитарная помощь, не предназначенная для продажи.

Зачем противнику нужны презервативы на передовой, остается только догадываться. Возможно, даже не стоит пытаться это делать - ведь одно предположение тут будет ужаснее другого.

Ранее бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа рассказали об атаках на позиции противника в зоне специальной военной операции.