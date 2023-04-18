Штурмовики рассказали об атаках на позиции противника в зоне СВО

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) рассказали, как они выполняют задачи по захвату позиций противника в ходе СВО.

«Задача у нас стоит простая: нам сказали - мы сделали. В основном у нас бои идут в лесопосадках, противник - в окопах. Но штурмы продвигаются хорошо. Люди подготовлены, артиллерия, танки, бронегруппы работают», - рассказал командир взвода с позывным «Гюрза».

Штурмовики наступают под прикрытием танков и боевых машин пехоты. Практически по открытому полю пехотинцы накрывают огневые точки и технику неприятеля из автоматов Калашникова АК-12, подствольных гранатометов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7В.

Наступающие штурмовые отряды поддерживают огнем артиллеристы.

«Моя задача как командира группы - управлять боем непосредственно на огневых точках, на линии соприкосновения с противником. Расставляю боевой порядок, отдаю команды на передвижения, рывки и непосредственно на штурм. Наш коллектив уже - как семья, друг друга понимаем с полуслова», - говорит командир отделения с позывным «Мамба».

Ранее бойцы штурмового отряда ЦВО рассказали о том, как захватили опорный пункт боевиков, где уничтожили группу из семи британских наемников.