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Пентагон столкнулся с высоким процентом неготовности истребителей F-35 из парка США. Сообщается, что только около половины его пригодна для выполнения боевых задач. Все это существенно ниже показателя в 65%, что к настоящему времени считается неприемлемым.

Со ссылкой на сведения руководителя программы генерал-лейтенанта ВВС Майкла Шмидта сообщается, что по состоянию на февраль 2023 года «среднемесячная доля боеспособных самолетов в парке США, насчитывающем более 540 самолетов F-35, составляла 53,1%».

«Это означает, что они могут выполнять по крайней мере некоторые из требуемых задач, таких как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания. Процент самолетов, способных выполнять все свои задачи (так называемый показатель полной боевой готовности к выполнению задач), составлял менее 30%», - опубликовало информацию RT.

Шмидт заявил, что своей главной целью видит повышение уровня готовности истребителей как минимум на 10% в течение следующих 12 месяцев.

Ранее главнокомандующий ВВС Украины Сергей Голубцов сказал, что, получив современные американские истребители F-16, официальный Киев сможет более успешно развивать наступление и прикрывать колонны натовской бронетехники.

Но пока на Украине гибнут лучшие летчики, которым приходится летать на технике сорокалетней давности в ожидании поставок западных истребителей.