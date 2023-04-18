Замминистра Панков вручил ведомственные награды работникам Минспорта и ЦСКА
Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков вручил ведомственные награды работникам Минспорта и Центрального спортивного клуба армии.
По словам Николая Панкова, ЦСКА - это неотъемлемая часть большой спортивной семьи нашей страны.
«Прежде всего это огромная плеяда армейских спортсменов, которые являются настоящими легендами отечественного и мирового спорта. Гордимся традициями, дружбой армейских спортсменов, уважением к ветеранам спорта, и особо хочу отметить: гордимся тем, что не пошли на поводу модных тенденций девяностых годов, когда рушилось и приватизировалось все, мы сохранили неповторимый клуб под названием Центральный спортивный клуб армии», - подчеркнул Панков.
Медалей за заслуги в сфере физической культуры и спорта удостоились 15 тренеров спортивных школ и команд ЦСКА. Церемония прошла в рамках празднования двух вековых юбилеев - Минспорта и спортивного клуба армии.
Ранее Панков заявил, что закон о едином реестре воинского учета сделает комфортнее жизнь граждан.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.