Замминистра Панков вручил ведомственные награды работникам Минспорта и ЦСКА

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков вручил ведомственные награды работникам Минспорта и Центрального спортивного клуба армии.

По словам Николая Панкова, ЦСКА - это неотъемлемая часть большой спортивной семьи нашей страны.

«Прежде всего это огромная плеяда армейских спортсменов, которые являются настоящими легендами отечественного и мирового спорта. Гордимся традициями, дружбой армейских спортсменов, уважением к ветеранам спорта, и особо хочу отметить: гордимся тем, что не пошли на поводу модных тенденций девяностых годов, когда рушилось и приватизировалось все, мы сохранили неповторимый клуб под названием Центральный спортивный клуб армии», - подчеркнул Панков.

Медалей за заслуги в сфере физической культуры и спорта удостоились 15 тренеров спортивных школ и команд ЦСКА. Церемония прошла в рамках празднования двух вековых юбилеев - Минспорта и спортивного клуба армии.

Ранее Панков заявил, что закон о едином реестре воинского учета сделает комфортнее жизнь граждан.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.