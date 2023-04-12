PAP: Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

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Франция блокирует выделение средств для закупки боеприпасов для Украины. Отмечается, что на финансирование такого проекта планируется потратить два миллиарда евро. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP). Причиной такого решения, по данным агентства, могло стать лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм.

«Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Украине. Она хочет среди прочего, чтобы рефинансирование было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит», - говорится в материале.

Уточняется, что половину суммы планировалось отправить странам Евросоюза на возмещение поставок Киеву, но на европейских складах не хватает снарядов, поэтому в ЕС появилась потребность приобрести их в других странах. Соответственно, вторая половина сумма должна была быть выделена на заказы на производство боеприпасов в странах ЕС.

Напомним, в марте лидеры стран ЕС поддержали план по ускоренной передаче Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет. В соглашении отмечается, что поставки должны осуществляться без ущерба обороне стран Европейского союза.