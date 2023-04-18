Передавший координаты дома для ракетного удара украинский наводчик осужден на 14 лет

Действуя по указке своего командира, наводчик вычислил и передал координаты дома, по которому националистами был нанесен удар из реактивных систем залпового огня «Ураган».

© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ

Украинский военнослужащий - оператор беспилотника Владимир Мамчук, передавший координаты жилого дома в Первомайске для нанесения по нему ракетного удара, осужден на 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание украинский наводчик будет в колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет РФ.

Собрано достаточно улик для обвинения Мамчука в жестоком обращении с гражданскими и применении в ходе конфликта запрещенных средств и методов, уточнили в ведомстве. Удар по мирным жителям нанесли 17 апреля 2022 года. Действовал осужденный по указке своего командира.

«При помощи квадрокоптера Мамчук установил местонахождение дома. В дальнейшем путем радиосвязи он предоставил координаты командиру подразделения РСЗО "Ураган". В результате по жилому дому было произведено пять выстрелов кассетными осколочными снарядами», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В результате удара, две женщины получили ранения, жизнь мирных граждан была поставлена под угрозу. Украинский наводчик-оператор БПЛА раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.

В минувшее воскресенье украинские боевики подвергли атаке Петровский район Донецка. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.