Нефтепродукты разлились в Москве у Новорижского шоссе

К этому часу известно, что сотрудники поисково-спасательной станции установили 15 метров боновых заграждений для недопущения распространения нефтяного пятна.

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Спасатели в Москве ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов напротив Новорижского шоссе. Как сообщили источники телеканала «360», топливо вытекает из строительной техники «Акватория». Также известно о затонувшем судне. В настоящее время специалисты заняты установкой боновых заграждений. Работы на месте разлива продолжаются.

Тем временем сотрудники поисково-спасательной станции обнаружили пятно нефтепродуктов площадью 2 000 квадратных метров в акватории реки Москвы. Экстренные службы проинформированы, на место прибыли водолазы.

Ранее сообщалось об обнаружении огромного нефтяного пятна на поверхности Москвы-реки. Радужную пленку заметили в районе Крымского моста и незамедлительно приступили к сбору нефтепродуктов. Для этого на место ЧП оперативно прибыло специальное судно-нефтемусоросборщик. После очистки поверхности реки эксперты обработали воду нейтрализующим загрязнения сорбентом.