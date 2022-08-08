Огромное нефтяное пятно увидели на Москве-реке возле Крымского моста
В настоящий момент специалисты «Мосводостока» занимаются ликвидацией загрязнения.
© Видео: ТРК "Звезда", kgh_moscow, Telegram © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» оказалось видео загрязнений Москвы-реки. На кадрах видно огромное разноцветное пятно на поверхности водоема.
В настоящий момент специалисты «Мосводостока» занимаются ликвидацией загрязнения, которое было обнаружено сегодня утром в районе Крымского моста.
«На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик “Сетунь”», - сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.
На данный момент специалисты заканчивают обработку участка реки специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения.